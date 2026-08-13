Preço de Vara Network hoje

O preço ao vivo de Vara Network (VARA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VARA para USD é de $ 0 por VARA.

Vara Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,147,290, com um fornecimento em circulação de 5.73B VARA. Nas últimas 24 horas, VARA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.27007, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VARA movimentou-se +0.27% na última hora e -4.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.35K.

Informações de mercado de Vara Network (VARA)

Capitalização de mercado $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Volume (24h) $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Fornecimento Circulante 5.73B 5.73B 5.73B Fornecimento total 10,004,940,847.0 10,004,940,847.0 10,004,940,847.0

A capitalização de mercado atual de Vara Network é $ 2.15M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.35K. A oferta em circulação de VARA é 5.73B, com um fornecimento total de 10004940847.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.75M.