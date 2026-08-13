Qual é o preço de hoje de vankedisi (VANKEDISI)?

O preço em tempo real é R$0.0587298197529054279000, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de 0.59%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de VANKEDISI estão em circulação?

A oferta em circulação de VANKEDISI é de 85218074.389039, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente vankedisi?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de VANKEDISI nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de vankedisi hoje?

A capitalização de mercado está em R$5000581.92629174145000, posicionando vankedisi na posição #2857 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente VANKEDISI está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de vankedisi?

A recente variação de preço de 0.59% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Mascot-Themed e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.