Preço de VALOR hoje

O preço ao vivo de VALOR (VALOR) hoje é $ 0, com uma variação de 2.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VALOR para USD é de $ 0 por VALOR.

VALOR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,049, com um fornecimento em circulação de 999.91M VALOR. Nas últimas 24 horas, VALOR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01499322, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VALOR movimentou-se -- na última hora e -1.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VALOR (VALOR)

Capitalização de mercado $ 44.05K$ 44.05K $ 44.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.05K$ 44.05K $ 44.05K Fornecimento Circulante 999.91M 999.91M 999.91M Fornecimento total 999,908,276.870306 999,908,276.870306 999,908,276.870306

A capitalização de mercado atual de VALOR é $ 44.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VALOR é 999.91M, com um fornecimento total de 999908276.870306. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.05K.