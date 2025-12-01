Preço de USIC hoje

O preço ao vivo de USIC (USI) hoje é --, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USI para USD é de -- por USI.

USIC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 82,253, com um fornecimento em circulação de 100.00B USI. Nas últimas 24 horas, USI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, USI movimentou-se +1.96% na última hora e +23.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de USIC (USI)

Capitalização de mercado $ 82.25K$ 82.25K $ 82.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 82.25K$ 82.25K $ 82.25K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de USIC é $ 82.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USI é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 82.25K.