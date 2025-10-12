Informações de preço de USDai (USDAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Mínimo 24h $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Máximo 24h $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Máximo histórico $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Menor preço $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 Variação de Preço (1h) -0.22% Alteração de Preço (1D) +0.52% Variação de Preço (7d) -2.37% Variação de Preço (7d) -2.37%

O preço em tempo real de USDai (USDAI) é $1.031. Nas últimas 24 horas, USDAI foi negociado entre a mínima de $ 1.025 e a máxima de $ 1.042, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDAI é $ 1.19, enquanto o mais baixo é $ 0.769779.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDAI variou -0.22% na última hora, +0.52% nas últimas 24 horas e -2.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de USDai (USDAI)

Capitalização de mercado $ 595.97M$ 595.97M $ 595.97M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 595.97M$ 595.97M $ 595.97M Fornecimento Circulante 578.30M 578.30M 578.30M Fornecimento total 578,301,011.9868729 578,301,011.9868729 578,301,011.9868729

A capitalização de mercado atual de USDai é $ 595.97M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDAI é 578.30M, com um fornecimento total de 578301011.9868729. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 595.97M.