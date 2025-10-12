Tokenomics de USDai (USDAI)

Tokenomics de USDai (USDAI)

Descubra informações essenciais sobre USDai (USDAI), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 21:15:24 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de USDai (USDAI)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de USDai (USDAI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 594.72M
$ 594.72M$ 594.72M
Fornecimento total:
$ 578.48M
$ 578.48M$ 578.48M
Fornecimento circulante:
$ 578.48M
$ 578.48M$ 578.48M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 594.72M
$ 594.72M$ 594.72M
Máximo histórico:
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
Mínimo histórico:
$ 0.769779
$ 0.769779$ 0.769779
Preço atual:
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

Informação sobre USDai (USDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

Site oficial:
https://usd.ai
Whitepaper:
https://docs.usd.ai

Tokenomics de USDai (USDAI): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de USDai (USDAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens USDAI que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens USDAI podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do USDAI, explore o preço em tempo real do token USDAI!

Previsão de preço de USDAI

Quer saber para onde o USDAI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do USDAI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.

Mais de 4,000 pares de negociação nos mercados Spot e Futuros
As listagens de tokens mais rápidas entre as CEXs
#1 em liquidez em todo o setor
As menores taxas, com atendimento ao cliente 24/7
Transparência de reservas de tokens acima de 100% para os fundos dos usuários
Barreiras de entrada ultrabaixas: compre cripto com apenas 1 USDT
mc_how_why_title
Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"