Preço de UPVEMBER hoje

O preço ao vivo de UPVEMBER (UPVEMBER) hoje é --, com uma variação de 3.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UPVEMBER para USD é de -- por UPVEMBER.

UPVEMBER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,396.17, com um fornecimento em circulação de 997.50M UPVEMBER. Nas últimas 24 horas, UPVEMBER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UPVEMBER movimentou-se -0.44% na última hora e -18.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UPVEMBER (UPVEMBER)

Capitalização de mercado $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K Fornecimento Circulante 997.50M 997.50M 997.50M Fornecimento total 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

