Preço de UDOG hoje

O preço ao vivo de UDOG (UDOG) hoje é $ 0, com uma variação de 2.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UDOG para USD é de $ 0 por UDOG.

UDOG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,295, com um fornecimento em circulação de 1.00B UDOG. Nas últimas 24 horas, UDOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00133766, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UDOG movimentou-se -0.02% na última hora e -10.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UDOG (UDOG)

Capitalização de mercado $ 33.30K$ 33.30K $ 33.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.30K$ 33.30K $ 33.30K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de UDOG é $ 33.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UDOG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.30K.