Preço de TYTAN hoje

O preço ao vivo de TYTAN (TYTAN) hoje é $ 0, com uma variação de 2.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TYTAN para USD é de $ 0 por TYTAN.

TYTAN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 67,561, com um fornecimento em circulação de 999.62M TYTAN. Nas últimas 24 horas, TYTAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00170432, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TYTAN movimentou-se +0.43% na última hora e +20.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TYTAN (TYTAN)

Capitalização de mercado $ 67.56K$ 67.56K $ 67.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 67.56K$ 67.56K $ 67.56K Fornecimento Circulante 999.62M 999.62M 999.62M Fornecimento total 999,617,884.569107 999,617,884.569107 999,617,884.569107

A capitalização de mercado atual de TYTAN é $ 67.56K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TYTAN é 999.62M, com um fornecimento total de 999617884.569107. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 67.56K.