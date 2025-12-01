Preço de TRAX hoje

O preço ao vivo de TRAX (TRAX) hoje é --, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRAX para USD é de -- por TRAX.

TRAX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 140,752, com um fornecimento em circulação de 496.00M TRAX. Nas últimas 24 horas, TRAX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03769406, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRAX movimentou-se +0.02% na última hora e -0.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TRAX (TRAX)

Capitalização de mercado $ 140.75K$ 140.75K $ 140.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 283.78K$ 283.78K $ 283.78K Fornecimento Circulante 496.00M 496.00M 496.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

