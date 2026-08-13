Qual é o preço atual de TENEX?

TENEX está sendo negociado a R$6.3137717568702000, o que representa uma variação de preço de -2.42% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como SN67 se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -2.42% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se SN67 está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como TENEX está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Bittensor Ecosystem?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Bittensor Ecosystem, SN67 demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de TENEX hoje?

A capitalização de mercado de R$6793999.24106973372000 coloca SN67 no ranking #2574, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$6.2636624572125000 e R$6.514208955501000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente SN67 está sendo negociado?

TENEX gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de SN67?

Com 1073539.339085902 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.