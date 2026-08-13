Preço de tamPons hoje

O preço ao vivo de tamPons (TAMPONS) hoje é $ 0, com uma variação de 8.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TAMPONS para USD é de $ 0 por TAMPONS.

tamPons ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 94,592, com um fornecimento em circulação de 969.93M TAMPONS. Nas últimas 24 horas, TAMPONS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TAMPONS movimentou-se -5.84% na última hora e +240.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 35.49K.

Informações de mercado de tamPons (TAMPONS)

Capitalização de mercado $ 94.59K$ 94.59K $ 94.59K Volume (24h) $ 35.49K$ 35.49K $ 35.49K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 94.59K$ 94.59K $ 94.59K Fornecimento Circulante 969.93M 969.93M 969.93M Fornecimento total 969,925,555.8643855 969,925,555.8643855 969,925,555.8643855

A capitalização de mercado atual de tamPons é $ 94.59K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 35.49K. A oferta em circulação de TAMPONS é 969.93M, com um fornecimento total de 969925555.8643855. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 94.59K.