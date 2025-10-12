Informações de preço de Synthswap (SYNTH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.113724 $ 0.113724 $ 0.113724 Mínimo 24h $ 0.121899 $ 0.121899 $ 0.121899 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.113724$ 0.113724 $ 0.113724 Máximo 24h $ 0.121899$ 0.121899 $ 0.121899 Máximo histórico $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Menor preço $ 0.112899$ 0.112899 $ 0.112899 Variação de Preço (1h) +0.03% Alteração de Preço (1D) -2.31% Variação de Preço (7d) -18.31% Variação de Preço (7d) -18.31%

O preço em tempo real de Synthswap (SYNTH) é $0.116587. Nas últimas 24 horas, SYNTH foi negociado entre a mínima de $ 0.113724 e a máxima de $ 0.121899, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SYNTH é $ 82.91, enquanto o mais baixo é $ 0.112899.

Em termos de desempenho de curto prazo, SYNTH variou +0.03% na última hora, -2.31% nas últimas 24 horas e -18.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Synthswap (SYNTH)

Capitalização de mercado $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Fornecimento Circulante 220.15K 220.15K 220.15K Fornecimento total 220,149.0 220,149.0 220,149.0

A capitalização de mercado atual de Synthswap é $ 25.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SYNTH é 220.15K, com um fornecimento total de 220149.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.67K.