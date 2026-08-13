Preço de Sweep Token hoje

O preço ao vivo de Sweep Token (SWEEP) hoje é $ 0, com uma variação de 375.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWEEP para USD é de $ 0 por SWEEP.

Sweep Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 332,904, com um fornecimento em circulação de 100,000.00T SWEEP. Nas últimas 24 horas, SWEEP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SWEEP movimentou-se -- na última hora e +2.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sweep Token (SWEEP)

Capitalização de mercado $ 332.90K$ 332.90K $ 332.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 332.90K$ 332.90K $ 332.90K Fornecimento Circulante 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Fornecimento total 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

A capitalização de mercado atual de Sweep Token é $ 332.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SWEEP é 100,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 332.90K.