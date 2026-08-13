Qual é o preço em tempo real de SUKU?

A avaliação atual está em R$0.020102848836676086000, com uma variação de preço de 1.21% nas últimas 24 horas.

Como o sentimento do mercado afeta SUKU?

O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de SUKU?

Com uma capitalização de mercado de R$13349994.34155528975000, SUKU ocupa a posição #2001, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.

Como tem sido a atividade recente de negociação?

SUKU registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.

Qual é a volatilidade de SUKU hoje?

A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.

Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$0.0196374837707550261000 e R$0.0201433371507995076000, indicando a força do preço durante o dia.

Quais fatores de longo prazo influenciam SUKU?

Os fatores incluem a oferta circulante (664088414.5 tokens), as tendências de adoção dentro da Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA e a tração geral da rede da --.