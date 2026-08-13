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O preço ao vivo de Strata Junior mHYPER hoje é 1.038 USD. A capitalização de mercado de JRMHYPER é de 550,796 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JRMHYPER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Strata Junior mHYPER hoje é 1.038 USD. A capitalização de mercado de JRMHYPER é de 550,796 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JRMHYPER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

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Preço em tempo real de 1 JRMHYPER para USD

$1.038
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0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)
Última atualização da página: 2026-08-13 21:52:32 (UTC+8)

Preço de Strata Junior mHYPER hoje

O preço ao vivo de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) hoje é $ 1.038, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JRMHYPER para USD é de $ 1.038 por JRMHYPER.

Strata Junior mHYPER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 550,796, com um fornecimento em circulação de 530.46K JRMHYPER. Nas últimas 24 horas, JRMHYPER foi negociado entre $ 1.038 (mínimo) e $ 1.038 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.038, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.033.

No desempenho de curto prazo, JRMHYPER movimentou-se -- na última hora e +0.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

$ 550.80K
$ 550.80K$ 550.80K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 550.80K
$ 550.80K$ 550.80K

530.46K
530.46K 530.46K

530,457.8405827997
530,457.8405827997 530,457.8405827997

A capitalização de mercado atual de Strata Junior mHYPER é $ 550.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de JRMHYPER é 530.46K, com um fornecimento total de 530457.8405827997. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 550.80K.

Histórico de preço de Strata Junior mHYPER USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
Mínimo 24h
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
Máximo 24h

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

--

+0.03%

+0.18%

+0.18%

Histórico de preços de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Strata Junior mHYPER em USD foi de $ +0.00027.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Strata Junior mHYPER em USD foi de $ +0.0082727562.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Strata Junior mHYPER em USD foi de $ +0.0189330162.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Strata Junior mHYPER em USD foi de $ -0.00034.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00027+0.03%
30 dias$ +0.0082727562+0.80%
60 dias$ +0.0189330162+1.82%
90 dias$ -0.00034-0.00%

Previsão de preço para Strata Junior mHYPER

Previsão de preço de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de JRMHYPER em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Strata Junior mHYPER pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Strata Junior mHYPER pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de JRMHYPER para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Strata Junior mHYPER.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

Whitepaper
Site oficial

Categoria :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

Sobre Strata Junior mHYPER

Qual é o preço atual de Strata Junior mHYPER?

Negociando a R$5.20108491692736000, Strata Junior mHYPER apresentou uma variação de preço de 0.02% nas últimas 24 horas.

Como a oferta de tokens afeta a avaliação de JRMHYPER?

A oferta desempenha um papel fundamental: com 530457.8405827997 tokens em circulação, a escassez ou a inflação podem influenciar significativamente o comportamento dos preços em horizontes longos.

Qual é a capitalização de mercado de Strata Junior mHYPER?

Sua capitalização de mercado é de R$2759862.01146813312000, ocupando a posição #-- globalmente e indicando a escala de adoção da rede.

Qual é a atividade de negociação das últimas 24 horas?

JRMHYPER registrou R$-- em volume de negociação, demonstrando a liquidez atual e a atividade dos usuários.

Qual é a faixa de preços das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$5.20108491692736000 e R$5.20108491692736000, ajudando os investidores a avaliarem o impulso de curto prazo.

Como Strata Junior mHYPER se encaixa na categoria Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem?

Como token Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem, JRMHYPER compete com ativos similares com base em utilidade, oferta, adoção e tendências de desempenho.

Quais são as tendências de tokenomics de longo prazo que importam?

Emissões, queimas, cronogramas de desbloqueio e recompensas por staking — frequentemente ligadas à economia da -- — podem afetar a oferta futura e a confiança do mercado.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Strata Junior mHYPER

Última atualização da página: 2026-08-13 21:52:32 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Strata Junior mHYPER

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AIR

$0.00880
$0.00880$0.00880

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up

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UPROBINHOOD

$0.2577
$0.2577$0.2577

+6.04%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28438
$0.28438$0.28438

-12.91%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0057462
$0.0057462$0.0057462

+40.45%

Bitway

Bitway

BTW

$0.261300
$0.261300$0.261300

+19.25%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002876
$0.0002876$0.0002876

+15.04%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

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$0.04075
$0.04075$0.04075

+11.95%

aPriori

aPriori

APR

$0.47505
$0.47505$0.47505

+10.11%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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