Preço de Strata Junior mHYPER hoje

O preço ao vivo de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) hoje é $ 1.038, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JRMHYPER para USD é de $ 1.038 por JRMHYPER.

Strata Junior mHYPER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 550,796, com um fornecimento em circulação de 530.46K JRMHYPER. Nas últimas 24 horas, JRMHYPER foi negociado entre $ 1.038 (mínimo) e $ 1.038 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.038, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.033.

No desempenho de curto prazo, JRMHYPER movimentou-se -- na última hora e +0.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

Capitalização de mercado $ 550.80K$ 550.80K $ 550.80K Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 550.80K$ 550.80K $ 550.80K Fornecimento Circulante 530.46K 530.46K 530.46K Fornecimento total 530,457.8405827997 530,457.8405827997 530,457.8405827997

A capitalização de mercado atual de Strata Junior mHYPER é $ 550.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de JRMHYPER é 530.46K, com um fornecimento total de 530457.8405827997. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 550.80K.