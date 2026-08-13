Preço de STAK hoje

O preço ao vivo de STAK (STAK) hoje é $ 0.914455, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STAK para USD é de $ 0.914455 por STAK.

STAK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 244,759, com um fornecimento em circulação de 254.26K STAK. Nas últimas 24 horas, STAK foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.1, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.012.

No desempenho de curto prazo, STAK movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 261.28.

Informações de mercado de STAK (STAK)

Capitalização de mercado $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K Volume (24h) $ 261.28$ 261.28 $ 261.28 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K Fornecimento Circulante 254.26K 254.26K 254.26K Fornecimento total 254,255.4581816583 254,255.4581816583 254,255.4581816583

A capitalização de mercado atual de STAK é $ 244.76K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 261.28. A oferta em circulação de STAK é 254.26K, com um fornecimento total de 254255.4581816583. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 244.76K.