Preço de SpaceMoon hoje

O preço ao vivo de SpaceMoon (SPACEMOON) hoje é $ 0, com uma variação de 6.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPACEMOON para USD é de $ 0 por SPACEMOON.

SpaceMoon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,475, com um fornecimento em circulação de 1.00B SPACEMOON. Nas últimas 24 horas, SPACEMOON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00578037, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SPACEMOON movimentou-se +0.66% na última hora e -8.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SpaceMoon (SPACEMOON)

Capitalização de mercado $ 52.48K$ 52.48K $ 52.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.48K$ 52.48K $ 52.48K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SpaceMoon é $ 52.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPACEMOON é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.48K.