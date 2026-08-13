Preço de SEIYAN hoje

O preço ao vivo de SEIYAN (SEIYAN) hoje é $ 0, com uma variação de 2.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SEIYAN para USD é de $ 0 por SEIYAN.

SEIYAN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 94,164, com um fornecimento em circulação de 776.75M SEIYAN. Nas últimas 24 horas, SEIYAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.071105, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SEIYAN movimentou-se +0.06% na última hora e +6.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 33.58.

Informações de mercado de SEIYAN (SEIYAN)

Capitalização de mercado $ 94.16K$ 94.16K $ 94.16K Volume (24h) $ 33.58$ 33.58 $ 33.58 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 121.23K$ 121.23K $ 121.23K Fornecimento Circulante 776.75M 776.75M 776.75M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SEIYAN é $ 94.16K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 33.58. A oferta em circulação de SEIYAN é 776.75M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 121.23K.