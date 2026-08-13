Sobre a Aryze A Aryze é uma camada de stablecoin independente de garantias, que oferece liquidez unificada entre cadeias e compartilhamento de receitas.

O que torna a Aryze única A Aryze cria moedas digitais lastreadas em ativos, ou E-Assets, que proporcionam estabilidade e transparência, garantindo que as moedas digitais sejam confiáveis para uso cotidiano e transações globais.

Para que a Aryze pode ser usada Nossa abordagem independente de ativos nos permite tokenizar uma ampla variedade de ativos, desde moedas fiduciárias até commodities, moedas digitais dos bancos centrais (CBDCs) e muito mais. Cada token é lastreado por ativos tangíveis e reais, dando aos usuários a confiança de que essas moedas digitais possuem valor real.

Qual é o preço atual ao vivo de Ryze?

Ryze está cotado a R$0.34696527565078398000, apresentando uma variação de preço de -0.54% nas últimas 24 horas.

Quanta atividade comercial está visível hoje?

Um total de R$-- foi negociado em exchanges importantes, indicando uma participação ativa no mercado e liquidez contínua.

Quão líquido é o mercado de RYZE?

A pontuação de liquidez de --/100 reflete quão profundos são os livros de ordens, quão eficientemente grandes ordens podem ser executadas e quão estreitos são os spreads nos principais pares de negociação.

O que indica a faixa diária de negociação?

A variação de preço entre R$0.34568747571590508000 e R$0.34975138060683366000 destaca os níveis atuais de volatilidade e o impulso intradiário.

Qual é a posição atual de Ryze no mercado?

Atualmente, ocupa a posição de número #842, apoiada por uma capitalização de mercado de R$91533274.11867747798000.

Que papel desempenha a oferta na estabilidade do preço?

A oferta circulante de 263805684.1337809 tokens influencia diretamente o comportamento dos preços, especialmente durante períodos de demanda elevada ou escassez.

Quais fatores influenciam o perfil de liquidez de Ryze?

A liquidez depende da atividade dos criadores de mercado, da diversidade dos pares de negociação, da profundidade das exchanges e do envolvimento do ecossistema da rede --.