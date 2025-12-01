Preço de roule token hoje

O preço ao vivo de roule token (ROUL) hoje é $ 0.00285061, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROUL para USD é de $ 0.00285061 por ROUL.

roule token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 206,176, com um fornecimento em circulação de 72.33M ROUL. Nas últimas 24 horas, ROUL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00858746, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00109265.

No desempenho de curto prazo, ROUL movimentou-se -- na última hora e -1.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de roule token (ROUL)

Capitalização de mercado $ 206.18K$ 206.18K $ 206.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 285.06K$ 285.06K $ 285.06K Fornecimento Circulante 72.33M 72.33M 72.33M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

