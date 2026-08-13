Preço de REVOX hoje

O preço ao vivo de REVOX (REX) hoje é $ 0, com uma variação de 17.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REX para USD é de $ 0 por REX.

REVOX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,503, com um fornecimento em circulação de 2.02B REX. Nas últimas 24 horas, REX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.081399, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, REX movimentou-se -7.88% na última hora e -31.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de REVOX (REX)

Capitalização de mercado $ 34.50K$ 34.50K $ 34.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.50K$ 34.50K $ 34.50K Fornecimento Circulante 2.02B 2.02B 2.02B Fornecimento total 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de REVOX é $ 34.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de REX é 2.02B, com um fornecimento total de 3000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.50K.