Preço de Ref Finance hoje

O preço ao vivo de Ref Finance (REF) hoje é $ 0.072847, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REF para USD é de $ 0.072847 por REF.

Ref Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,991,266, com um fornecimento em circulação de 95.97M REF. Nas últimas 24 horas, REF foi negociado entre $ 0.071312 (mínimo) e $ 0.072947 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 10.64, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04128611.

No desempenho de curto prazo, REF movimentou-se +0.41% na última hora e +0.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ref Finance (REF)

A capitalização de mercado atual de Ref Finance é $ 6.99M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de REF é 95.97M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.28M.