Preço de RecapThisBot hoje

O preço ao vivo de RecapThisBot ($RECAP) hoje é $ 0, com uma variação de 0.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $RECAP para USD é de $ 0 por $RECAP.

RecapThisBot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 114,437, com um fornecimento em circulação de 991.25M $RECAP. Nas últimas 24 horas, $RECAP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $RECAP movimentou-se -0.33% na última hora e +7.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 156.51.

Informações de mercado de RecapThisBot ($RECAP)

Capitalização de mercado $ 114.44K$ 114.44K $ 114.44K Volume (24h) $ 156.51$ 156.51 $ 156.51 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 114.44K$ 114.44K $ 114.44K Fornecimento Circulante 991.25M 991.25M 991.25M Fornecimento total 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721

A capitalização de mercado atual de RecapThisBot é $ 114.44K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 156.51. A oferta em circulação de $RECAP é 991.25M, com um fornecimento total de 998943659.0945721. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 114.44K.