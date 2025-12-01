Preço de PSX hoje

O preço ao vivo de PSX (PSX) hoje é $ 0.00026103, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PSX para USD é de $ 0.00026103 por PSX.

PSX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 261,032, com um fornecimento em circulação de 1.00B PSX. Nas últimas 24 horas, PSX foi negociado entre $ 0.00026103 (mínimo) e $ 0.00026103 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0020021, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00026071.

No desempenho de curto prazo, PSX movimentou-se -- na última hora e -17.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PSX (PSX)

Capitalização de mercado $ 261.03K$ 261.03K $ 261.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 261.03K$ 261.03K $ 261.03K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PSX é $ 261.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PSX é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 261.03K.