Preço de Prize Protocol hoje

O preço ao vivo de Prize Protocol (PRIZE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRIZE para USD é de $ 0 por PRIZE.

Prize Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,912,368, com um fornecimento em circulação de 50.58B PRIZE. Nas últimas 24 horas, PRIZE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PRIZE movimentou-se -0.30% na última hora e +3.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 109.59K.

Informações de mercado de Prize Protocol (PRIZE)

Capitalização de mercado $ 43.91M$ 43.91M $ 43.91M Volume (24h) $ 109.59K$ 109.59K $ 109.59K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 86.83M$ 86.83M $ 86.83M Fornecimento Circulante 50.58B 50.58B 50.58B Fornecimento total 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004

A capitalização de mercado atual de Prize Protocol é $ 43.91M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 109.59K. A oferta em circulação de PRIZE é 50.58B, com um fornecimento total de 99999997830.79004. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 86.83M.