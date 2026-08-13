Preço de Pooch hoje

O preço ao vivo de Pooch (POOCH) hoje é $ 0, com uma variação de 35.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POOCH para USD é de $ 0 por POOCH.

Pooch ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 226,295, com um fornecimento em circulação de 1.00B POOCH. Nas últimas 24 horas, POOCH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POOCH movimentou-se -0.10% na última hora e +307.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 21.37K.

Informações de mercado de Pooch (POOCH)

Capitalização de mercado $ 226.30K$ 226.30K $ 226.30K Volume (24h) $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 226.30K$ 226.30K $ 226.30K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Pooch é $ 226.30K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 21.37K. A oferta em circulação de POOCH é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 226.30K.