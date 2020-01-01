Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de ApeChain Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor ApeChain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.743
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1235
+0.16%
-4.73%
-8.14%
$ 123.00M
$ 1.27M
3
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,361.75
+0.03%
+0.00%
+3.29%
$ 85.08M
$ 4.31
4
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.005
+0.40%
+0.00%
+0.30%
$ 33.14M
$ 4.64M
5
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,879.5
+0.23%
0.00%
-0.79%
$ 13.91M
$ 494.96K
6
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5256
0.00%
-1.17%
+4.42%
$ 12.32M
$ 111.41K
7
Wrapped ApeCoin
Wrapped ApeCoin
WAPE
$ 0.123089
+0.09%
-0.05%
-7.93%
$ 1.07M
$ 31.52K
8
Curtis
Curtis
CURTIS
$ 6.752E-5
-0.90%
-9.50%
-24.32%
$ 67.47K
--
9
Geez PNutz
Geez PNutz
PNUTZ
$ 0.285822
+0.66%
-0.04%
-13.19%
$ 62.73K
$ 56.37
10
WONG
WONG
WONG
$ 3.275E-5
-0.88%
-4.80%
-7.88%
$ 32.72K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de ApeChain Ecosystem e por que são populares?
Tokens de ApeChain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $5.99B.
Qual é o token de ApeChain Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de ApeChain Ecosystem acompanhados na MEXC, USDC.E apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de ApeChain Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de ApeChain Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de ApeChain Ecosystem incluem LINK, APE, PGOLD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria ApeChain Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de ApeChain Ecosystem é de aproximadamente $5.99B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor ApeChain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.