Qual é o preço atual de mercado de Perpetual Protocol?

Perpetual Protocol está avaliado em R$0.0919660736923470516000, com uma variação de -2.41% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui PERP?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de PERP. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Perpetual Protocol em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de PERP?

A oferta circulante é de 72609864.24405634, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Perpetual Protocol?

Perpetual Protocol gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta PERP em relação aos concorrentes da Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio?

Comparado a outros ativos no segmento Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, o impulso de PERP é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.