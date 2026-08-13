Preço de Peng hoje

O preço ao vivo de Peng (PENG) hoje é $ 0.00139726, com uma variação de 1.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PENG para USD é de $ 0.00139726 por PENG.

Peng ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 139,726, com um fornecimento em circulação de 100.00M PENG. Nas últimas 24 horas, PENG foi negociado entre $ 0.00138734 (mínimo) e $ 0.00142715 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.14, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PENG movimentou-se -0.15% na última hora e +4.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 77.77.

Informações de mercado de Peng (PENG)

Capitalização de mercado $ 139.73K$ 139.73K $ 139.73K Volume (24h) $ 77.77$ 77.77 $ 77.77 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 139.73K$ 139.73K $ 139.73K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 99,999,960.5 99,999,960.5 99,999,960.5

A capitalização de mercado atual de Peng é $ 139.73K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 77.77. A oferta em circulação de PENG é 100.00M, com um fornecimento total de 99999960.5. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 139.73K.