Preço de PEACE hoje

O preço ao vivo de PEACE (PEACE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEACE para USD é de $ 0 por PEACE.

PEACE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,916, com um fornecimento em circulação de 994.78M PEACE. Nas últimas 24 horas, PEACE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PEACE movimentou-se -0.33% na última hora e +3.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PEACE (PEACE)

Capitalização de mercado $ 44.92K$ 44.92K $ 44.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.92K$ 44.92K $ 44.92K Fornecimento Circulante 994.78M 994.78M 994.78M Fornecimento total 994,776,905.439919 994,776,905.439919 994,776,905.439919

A capitalização de mercado atual de PEACE é $ 44.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PEACE é 994.78M, com um fornecimento total de 994776905.439919. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.92K.