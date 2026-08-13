Preço de PAWS hoje

O preço ao vivo de PAWS (PAWS) hoje é $ 0, com uma variação de 4.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PAWS para USD é de $ 0 por PAWS.

PAWS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,684, com um fornecimento em circulação de 53.05B PAWS. Nas últimas 24 horas, PAWS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PAWS movimentou-se -0.15% na última hora e -27.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PAWS (PAWS)

Capitalização de mercado $ 52.68K$ 52.68K $ 52.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.68K$ 52.68K $ 52.68K Fornecimento Circulante 53.05B 53.05B 53.05B Fornecimento total 53,050,333,034.68553 53,050,333,034.68553 53,050,333,034.68553

A capitalização de mercado atual de PAWS é $ 52.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PAWS é 53.05B, com um fornecimento total de 53050333034.68553. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.68K.