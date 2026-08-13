O que é a OpenZK Network?

A OpenZK Network é uma solução de Layer 2 baseada na tecnologia ZK Rollup, projetada para superar as limitações de escalabilidade, custo e desempenho da Ethereum, ao mesmo tempo em que integra recursos de staking e restaking para os usuários. A OpenZK Network oferece um ambiente de processamento de transações eficiente, seguro e de baixo custo, especialmente adequado para aplicações de finanças descentralizadas (DeFi), ativos do mundo real, NFTs, jogos e trading.

O que torna a OpenZK Network única?

A OpenZK integrou de forma inovadora um mecanismo sustentável de recompensas à sua rede, permitindo que os usuários façam staking e bridging de seus ETH de maneira fluida, ganhando automaticamente tanto recompensas de staking quanto de restaking sobre o ETH subjacente. Os usuários recebem ozETH, um token líquido que representa sua posição de ETH staked/restaked e as recompensas associadas.

Qual é o próximo passo para a OpenZK Network?

A OpenZK Network introduz um recurso de recompensas e incentivos em stablecoins: os usuários podem fazer staking e bridging de stablecoins suportados para a rede, gerando ozUSD, um token de referência para a posição e as recompensas relevantes, oferecendo aos usuários uma maneira de maximizar a utilidade de suas reservas em stablecoins.

Qual é o preço atual de OpenZK Network?

Negociando a R$, OpenZK Network apresentou uma variação de preço de -0.00% nas últimas 24 horas.

Como a oferta de tokens afeta a avaliação de OZK?

A oferta desempenha um papel fundamental: com 4383427000.111128 tokens em circulação, a escassez ou a inflação podem influenciar significativamente o comportamento dos preços em horizontes longos.

Qual é a capitalização de mercado de OpenZK Network?

Sua capitalização de mercado é de R$335680.60883882247000, ocupando a posição #6492 globalmente e indicando a escala de adoção da rede.

Qual é a atividade de negociação das últimas 24 horas?

OZK registrou R$-- em volume de negociação, demonstrando a liquidez atual e a atividade dos usuários.

Qual é a faixa de preços das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$ e R$, ajudando os investidores a avaliarem o impulso de curto prazo.

Como OpenZK Network se encaixa na categoria Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2)?

Como token Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2), OZK compete com ativos similares com base em utilidade, oferta, adoção e tendências de desempenho.

Quais são as tendências de tokenomics de longo prazo que importam?

Emissões, queimas, cronogramas de desbloqueio e recompensas por staking — frequentemente ligadas à economia da -- — podem afetar a oferta futura e a confiança do mercado.