Preço de Ooki hoje

O preço ao vivo de Ooki (OOKI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OOKI para USD é de $ 0 por OOKI.

Ooki ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,366, com um fornecimento em circulação de 8.94B OOKI. Nas últimas 24 horas, OOKI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.060539, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OOKI movimentou-se -- na última hora e -0.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ooki (OOKI)

Capitalização de mercado $ 23.37K$ 23.37K $ 23.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.37K$ 23.37K $ 23.37K Fornecimento Circulante 8.94B 8.94B 8.94B Fornecimento total 5.725168700835789e+15 5.725168700835789e+15 5.725168700835789e+15

A capitalização de mercado atual de Ooki é $ 23.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OOKI é 8.94B, com um fornecimento total de 5.725168700835789e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.37K.