Preço de Nyla AI hoje

O preço ao vivo de Nyla AI (NYLA) hoje é $ 0.00146258, com uma variação de 12.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NYLA para USD é de $ 0.00146258 por NYLA.

Nyla AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,465,584, com um fornecimento em circulação de 999.99M NYLA. Nas últimas 24 horas, NYLA foi negociado entre $ 0.0014656 (mínimo) e $ 0.00167514 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00976394, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00131479.

No desempenho de curto prazo, NYLA movimentou-se -2.14% na última hora e -13.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nyla AI (NYLA)

Capitalização de mercado $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

A capitalização de mercado atual de Nyla AI é $ 1.47M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NYLA é 999.99M, com um fornecimento total de 999986790.43. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.47M.