Preço de NodalWaves hoje

O preço ao vivo de NodalWaves (NODAL) hoje é $ 0.0031169, com uma variação de 1.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NODAL para USD é de $ 0.0031169 por NODAL.

NodalWaves ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,173,235, com um fornecimento em circulação de 376.41M NODAL. Nas últimas 24 horas, NODAL foi negociado entre $ 0.00294158 (mínimo) e $ 0.0031148 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0040084, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00196783.

No desempenho de curto prazo, NODAL movimentou-se +0.16% na última hora e +34.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.74K.

Informações de mercado de NodalWaves (NODAL)

Capitalização de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24h) $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.17M$ 31.17M $ 31.17M Fornecimento Circulante 376.41M 376.41M 376.41M Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de NodalWaves é $ 1.17M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.74K. A oferta em circulação de NODAL é 376.41M, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.17M.