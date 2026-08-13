Preço de Never Goon hoje

O preço ao vivo de Never Goon (GOON) hoje é $ 0, com uma variação de 16.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOON para USD é de $ 0 por GOON.

Never Goon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 91,450, com um fornecimento em circulação de 999.12M GOON. Nas últimas 24 horas, GOON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOON movimentou-se -0.29% na última hora e +34.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Never Goon (GOON)

Capitalização de mercado $ 91.45K$ 91.45K $ 91.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 91.45K$ 91.45K $ 91.45K Fornecimento Circulante 999.12M 999.12M 999.12M Fornecimento total 999,117,174.892433 999,117,174.892433 999,117,174.892433

A capitalização de mercado atual de Never Goon é $ 91.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOON é 999.12M, com um fornecimento total de 999117174.892433. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 91.45K.