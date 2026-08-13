Preço de NetMind Token hoje

O preço ao vivo de NetMind Token (NMT) hoje é $ 0.04065638, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NMT para USD é de $ 0.04065638 por NMT.

NetMind Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,550,339, com um fornecimento em circulação de 62.73M NMT. Nas últimas 24 horas, NMT foi negociado entre $ 0.0404542 (mínimo) e $ 0.04114414 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 16.09, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03293026.

No desempenho de curto prazo, NMT movimentou-se -0.34% na última hora e -1.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.12K.

Informações de mercado de NetMind Token (NMT)

Capitalização de mercado $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M Volume (24h) $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Fornecimento Circulante 62.73M 62.73M 62.73M Fornecimento total 143,538,776.2 143,538,776.2 143,538,776.2

A capitalização de mercado atual de NetMind Token é $ 2.55M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.12K. A oferta em circulação de NMT é 62.73M, com um fornecimento total de 143538776.2. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.84M.