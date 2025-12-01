Preço de Mint Blockchain hoje

O preço ao vivo de Mint Blockchain (MINT) hoje é $ 0.00201139, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINT para USD é de $ 0.00201139 por MINT.

Mint Blockchain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 394,133, com um fornecimento em circulação de 195.95M MINT. Nas últimas 24 horas, MINT foi negociado entre $ 0.00200162 (mínimo) e $ 0.00202869 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.079854, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00144984.

No desempenho de curto prazo, MINT movimentou-se +0.13% na última hora e +0.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mint Blockchain (MINT)

Capitalização de mercado $ 394.13K$ 394.13K $ 394.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Fornecimento Circulante 195.95M 195.95M 195.95M Fornecimento total 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

