Preço de MineBean hoje

O preço ao vivo de MineBean (BEAN) hoje é $ 1.062, com uma variação de 19.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEAN para USD é de $ 1.062 por BEAN.

MineBean ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 86,097, com um fornecimento em circulação de 81.07K BEAN. Nas últimas 24 horas, BEAN foi negociado entre $ 1.033 (mínimo) e $ 1.5 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 295.78, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.033.

No desempenho de curto prazo, BEAN movimentou-se -2.25% na última hora e -32.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13.03K.

Informações de mercado de MineBean (BEAN)

Capitalização de mercado $ 86.10K$ 86.10K $ 86.10K Volume (24h) $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 121.14K$ 121.14K $ 121.14K Fornecimento Circulante 81.07K 81.07K 81.07K Fornecimento total 114,074.9705418135 114,074.9705418135 114,074.9705418135

A capitalização de mercado atual de MineBean é $ 86.10K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.03K. A oferta em circulação de BEAN é 81.07K, com um fornecimento total de 114074.9705418135. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 121.14K.