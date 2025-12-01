Preço de Mike hoje

O preço ao vivo de Mike (MIKE) hoje é $ 0.00001241, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIKE para USD é de $ 0.00001241 por MIKE.

Mike ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,407.7, com um fornecimento em circulação de 1.00B MIKE. Nas últimas 24 horas, MIKE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00013531, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000113.

No desempenho de curto prazo, MIKE movimentou-se -- na última hora e +4.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mike (MIKE)

Capitalização de mercado $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

