Qual é o preço atual de MetaFighter?

MetaFighter está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está MF hoje?

A volatilidade do preço de MF nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para MetaFighter?

O token flutuou entre R$0E-15 (mínimo) e R$0E-15 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação MF gerou?

Nas últimas 24 horas, MF acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$0.33448478708000832000, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para MetaFighter?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como MF se compara a outros tokens de Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Action Games?

Dentro da categoria Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Action Games, MF mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.