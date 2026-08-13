Preço de MetaFight Token hoje

O preço ao vivo de MetaFight Token (MFT) hoje é $ 0, com uma variação de 1.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MFT para USD é de $ 0 por MFT.

MetaFight Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,790.77, com um fornecimento em circulação de 26.66M MFT. Nas últimas 24 horas, MFT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.190357, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MFT movimentou-se -- na última hora e -0.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.98.

Informações de mercado de MetaFight Token (MFT)

Capitalização de mercado $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Volume (24h) $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.48K$ 40.48K $ 40.48K Fornecimento Circulante 26.66M 26.66M 26.66M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MetaFight Token é $ 10.79K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.98. A oferta em circulação de MFT é 26.66M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.48K.