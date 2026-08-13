Preço de Meme Man hoje

O preço ao vivo de Meme Man (MM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MM para USD é de $ 0 por MM.

Meme Man ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,667, com um fornecimento em circulação de 999.65M MM. Nas últimas 24 horas, MM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00386809, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MM movimentou-se -- na última hora e -3.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Meme Man (MM)

Capitalização de mercado $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K Fornecimento Circulante 999.65M 999.65M 999.65M Fornecimento total 999,653,463.050106 999,653,463.050106 999,653,463.050106

A capitalização de mercado atual de Meme Man é $ 44.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MM é 999.65M, com um fornecimento total de 999653463.050106. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.67K.