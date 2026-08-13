Preço de manlet hoje

O preço ao vivo de manlet (MANLET) hoje é $ 0, com uma variação de 2,16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MANLET para USD é de $ 0 por MANLET.

manlet ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 513 636, com um fornecimento em circulação de 998,89M MANLET. Nas últimas 24 horas, MANLET foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,02288782, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MANLET movimentou-se -3,66% na última hora e -15,45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 111,28K.

Informações de mercado de manlet (MANLET)

Capitalização de mercado $ 513,64K$ 513,64K $ 513,64K Volume (24h) $ 111,28K$ 111,28K $ 111,28K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 513,64K$ 513,64K $ 513,64K Fornecimento Circulante 998,89M 998,89M 998,89M Fornecimento total 998 886 346,933205 998 886 346,933205 998 886 346,933205

A capitalização de mercado atual de manlet é $ 513,64K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 111,28K. A oferta em circulação de MANLET é 998,89M, com um fornecimento total de 998886346.933205. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 513,64K.