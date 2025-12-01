Preço de Loud hoje

O preço ao vivo de Loud (LOUD) hoje é $ 0.00176549, com uma variação de 7.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOUD para USD é de $ 0.00176549 por LOUD.

Loud ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,765,414, com um fornecimento em circulação de 999.90M LOUD. Nas últimas 24 horas, LOUD foi negociado entre $ 0.00152258 (mínimo) e $ 0.00189505 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01678074, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LOUD movimentou-se -0.35% na última hora e +30.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Loud (LOUD)

Capitalização de mercado $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Fornecimento Circulante 999.90M 999.90M 999.90M Fornecimento total 999,899,644.663337 999,899,644.663337 999,899,644.663337

