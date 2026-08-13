Sobre o Longcat Inspirado no Longcat, um dos memes mais icônicos e queridos da internet, famoso por sua extensão aparentemente infinita e reconhecimento global, o $LONG abraça o humor e a criatividade que fizeram do Longcat um fenômeno cultural. Conhecido como um dos memes de gato mais populares e pesquisados de todos os tempos, o Longcat é mais do que apenas um gato extremamente comprido — ele é um símbolo de como uma ideia simples pode unir pessoas ao redor do mundo. O $LONG transforma esse meme lendário em um projeto cripto dinâmico, reunindo a comunidade de memes sob uma visão comum e em constante crescimento.

Qual é o preço atual de LONGCAT?

LONGCAT está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de -47.65% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de LONGCAT é de R$, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de LONGCAT hoje?

A capitalização de mercado está em R$206053.24435912464000, colocando o ativo no #7484 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de LONGCAT?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com LONGCAT.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 903108161.356361 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria LONGCAT se enquadra?

LONGCAT faz parte da classificação Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de LONGCAT?

Operar na rede -- permite que LONGCAT aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.