Preço de Lnfi Network hoje

O preço ao vivo de Lnfi Network (LN) hoje é $ 0.00559609, com uma variação de 2.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LN para USD é de $ 0.00559609 por LN.

Lnfi Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 482,910, com um fornecimento em circulação de 86.29M LN. Nas últimas 24 horas, LN foi negociado entre $ 0.00458828 (mínimo) e $ 0.00559957 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.056908, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0034586.

No desempenho de curto prazo, LN movimentou-se +0.01% na última hora e +0.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 42.38K.

Informações de mercado de Lnfi Network (LN)

Capitalização de mercado $ 482.91K$ 482.91K $ 482.91K Volume (24h) $ 42.38K$ 42.38K $ 42.38K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Fornecimento Circulante 86.29M 86.29M 86.29M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lnfi Network é $ 482.91K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 42.38K. A oferta em circulação de LN é 86.29M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.60M.