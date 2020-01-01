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Principais tokens de BTCfi Protocol por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor BTCfi Protocol. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
United Stables
United Stables
U
$ 1.0004
+0.01%
+0.04%
+0.03%
$ 1.00B
$ 52.16K
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.333
+0.76%
-1.04%
-1.48%
$ 227.09M
$ 161.80K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2228
+2.58%
+81.12%
+57.03%
$ 60.14M
$ 1.10M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03791
-6.86%
+11.17%
-9.09%
$ 45.42M
$ 11.04M
5
Threshold
Threshold
T
$ 0.003436
+0.38%
-0.78%
-3.73%
$ 38.27M
$ 15.88M
6
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01025
+0.10%
-21.11%
-9.11%
$ 38.11M
$ 36.09M
7
Test
Test
TST
$ 0.015761
+0.73%
+1.66%
+33.74%
$ 13.66M
$ 9.66M
8
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0008661
+0.14%
-2.11%
-5.79%
$ 6.31M
$ 72.34M
9
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.004788
+0.57%
-4.62%
-5.60%
$ 4.68M
$ 15.53M
10
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.010959
+0.11%
+0.48%
-2.86%
$ 4.29M
$ 4.97M
11
GVNR
GVNR
GVNR
$ 0.236449
0.00%
--
-43.76%
$ 3.79M
$ 12.49
12
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002354
+0.26%
-2.34%
-1.48%
$ 3.46M
$ 24.92M
13
Garden
Garden
SEED
$ 0.107706
0.00%
--
+1.41%
$ 1.40M
$ 1.30
14
$ 0.001651
-0.06%
-4.44%
-10.33%
$ 1.01M
$ 42.13M
15
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007308
+0.30%
-4.59%
-6.60%
$ 625.57K
$ 7.42M
16
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.0055894
+0.01%
+0.06%
+1.16%
$ 482.33K
$ 43.12K
17
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
18
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03005
-0.90%
-1.68%
+35.28%
--
$ 4.74M
19
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1153
+0.26%
+5.18%
+2.57%
--
$ 712.25K
20
Echo
Echo
ECHO
$ 0.00337
-0.12%
-0.44%
+3.12%
--
$ 16.60M
21
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.002755
+0.44%
-1.22%
+15.89%
--
$ 80.21M

Perguntas frequentes

O que são tokens de BTCfi Protocol e por que são populares?
Tokens de BTCfi Protocol representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 21 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.45B.
Qual é o token de BTCfi Protocol com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de BTCfi Protocol acompanhados na MEXC, BR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 81.12% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de BTCfi Protocol existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 21 tokens de BTCfi Protocol, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de BTCfi Protocol incluem U, PENDLE, BR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria BTCfi Protocol?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de BTCfi Protocol é de aproximadamente $1.45B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor BTCfi Protocol, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.