Preço de LIMITUS hoje

O preço ao vivo de LIMITUS (LMT) hoje é --, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LMT para USD é de -- por LMT.

LIMITUS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 63,901, com um fornecimento em circulação de 660.29M LMT. Nas últimas 24 horas, LMT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.245166, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LMT movimentou-se +0.07% na última hora e +12.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LIMITUS (LMT)

Capitalização de mercado $ 63.90K$ 63.90K $ 63.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 63.90K$ 63.90K $ 63.90K Fornecimento Circulante 660.29M 660.29M 660.29M Fornecimento total 660,289,840.514004 660,289,840.514004 660,289,840.514004

